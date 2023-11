In perioada 20-24 noiembrie 2023 se desfasoara la Gradinita cu Program Prelungit Nr. 2 Focsani, campania sociala ,,Saptamana legumelor si a fructelor donate" proiect ce implica strangerea de legume, fructe si alimente de catre prescolarii voluntari implicati in programul Strategiei Nationale de Actiune Comunitara (SNAC) si donarea lor catre familiile aflate in dificultate sau unor institutii sociale.Scopul acestei campanii este acela de a sensibiliza copiii prescolari si cadrele didactice din ... citeste toata stirea