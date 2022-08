Campanie de screening pentru tuberculoza la nivelul populatiei din mediul rural din judetul Vrancea

Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" impreuna cu Fundatia Centrul pentru Politici si Servicii de Sanatate anunta deschiderea activitatii de screening TB in judetul Vrancea in cadrul proiectului: POCU 4.9. "Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente", proiect sustinut de Ministerul Sanatatii si finantat prin programul POCU.Judetul Vrancea se situeaza in categoria judetelor cu incidenta in ... citeste toata stirea