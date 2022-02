Campionul olimpic de tir care ii instruieste pe politisti sa traga cu arma. "Le-am adus dispozitive de simulare"

Alin Moldoveanu este campionul olimpic la proba de tir, de la Jocurile Olimpice, care au avut loc in Anglia, la Londra, in urma cu zece ani. Dupa trei participari la olimpiade, Beijing (China)-2008, Londra (Marea Britanie)-2012 si Rio de Janeiro (Brazilia)-2016, Alin a decis la finalul anului trecut sa agate arma in cui, dupa 25 de ani de performanta.Sportiv la Clubul Dinamo Bucuresti, Alin Moldoveanu a intrat in corpul ofiterilor inca dupa ce a terminat cursurile Facultatilor de Psihologie si ... citeste toata stirea