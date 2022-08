Canalul Siret-Baragan putea iriga 10% din agricultura Romaniei. Cat de realist este noul plan al lui Petre Daea

In anul 2012 se estima ca pentru realizarea Canalului Siret-Baragan ar fi nevoie de o investitie de 3,5 miliarde de euro. Finalizarea sa ar fi putut asigura irigarea a 10% din terenul agricol al Romaniei. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat recent ca in urmatorii patru ani Canalul Siret-Baragan va fi realizat pana la kilometrul 23, avand in vedere ca sunt functionali doar 5,7 kilometri, inca de pe vremea lui Ceausescu. Vorbim de o investitie de anvergura, cu costuri foarte mari, ... citeste toata stirea