Candidaturile lui Nicusor Halici la presedintia CJ si Cristi Valentin Misaila la postul de primar al Municipiului Focsani, validate la CPN al PSD

Joi seara 21 martie 2024, Consiliul Politic National ( CPN) al Paridului Social Democrat( PSD) a validat candidaturile lui Nicusor Halici, prefectul in functie si presedintele filialei judetene Vrancea a PSD la postul de presedinte al Consiliului Judetean precum si pe aceea a lui Cristi Valentin Misaila, primarul in functie al Municipiului Focsani si presedintele origanizatiei Municipale Focsani a PSD la acelasi post pe care-l detine acum in alegerile locale din 9 iunie 2024.Dupa validarea ... citește toată știrea