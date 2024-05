Candidaturile primarului de la Marasesti, Valerica-Dorel Chitic( independent) si a fiului sau (PUSL) respinse de BEC nr.3

Miercuri 01 mai 2024 Biroul Electoral de Circumscriptie(BEC) nr 3 Marasesti a respins cu majoritate de voturi candidaturile lui Chitic Valerica-Dorel ( primarul in functie al orasului ) ca independent si a fiului acestuia Chitic Viorel Dorel din partea Partidului Umanist Social Liberal (PUSL Partidului lui Dan Voiculescu si al lui Cristian Popescu Piedone condus in Vrancea de fostul parlamentar si consilier judetean Victor Roman).Motivarile respingerilor in cele doua cazuri pot fi citite in ... citește toată știrea