Carmen Ion profesor la CN Pedagogic "Spiru Haret" din Focsani la rubrica "Omul sfinteste locul" a Ministerului Educatiei

Pe contul de facebook Ministerul Educatiei - Romania la rubrica "Omul sfinteste locul" sunt prezentati saptamanal incepand din luna octombrie 2022 , in semn de recunostinta, oamenii care schimba in bine comunitatile educationale din care fac parte. In saptamana.In saptamana 31 octombrie -6 noiembrie a fost prezentata la rubrica "Omul sfinteste locul" pe contul de facebook Ministerul Educatiei - Romania Carmen Ion este profesor titular de limba si literatura romana la Colegiul National Pedagogic ... citeste toata stirea