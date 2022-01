Castigatorii concursului "Vitrine de Craciun" de la Focsani, premiati cu scutiri importante de impozite locale

Concursul lansat de municipalitate s-a adresat operatorilor economici din toate cartierele orasului, castigatorii urmand sa primeasca facilitati importante. Comisia de jurizare a concursului "Vitrine de Craciun" - editia a III-a a decis ca premiile I sa fie acordate magazinelor Zef (zona 4), Alcor (zona 1), Meca Events (zona 3), Your Flor (zona 2) si Karoline Mode (zona 5).De asemenea, in functie de zona in care este amplasat spatiul comercial, au mai castigat premii urmatoarele societati ... citeste toata stirea