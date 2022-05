Intr-o postare activata pe contul de facebook Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea sunt anuntati castigatorii fazei judetene din Vrancea a concursului "Tineri in Padurile Europei".Faza judeteana din Vrancea a concursului "Tineri in Padurile Europei" a fost organizata de Palatul Copiilor Focsani, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean si Directia Silvica Vrancea.In data de 10. 05. 2022, a avut loc faza judeteana a concursului "Tineri in Padurile Europei", fiind organizata de Palatul ... citeste toata stirea