Ce s-a discutat si cine a participat la cercul pedagogic al profesorilor de geografie din Vrancea

Mai multe amanunte in legatura cu cercul pedagogic al profesorilor de geografie din Vrancea au fost facute publice prin intermediul unei postari activata, luni 13 februarie 2023 pe contul de facebook Inspectoratul Scolar Judetean VranceaSambata, 11 februarie, in sala de sedinte a Inspectoratului Scolar Judetean Vrancea, a avut loc Cercul pedagogic al profesorilor de geografie, avand ca tema "Aspecte paleontologice si geografice in Podisul Barladului".A conferentiat domnul prof. dr. ... citeste toata stirea