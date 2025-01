Ce spune conducerea Liceului Teorectic "Ioan Slavici" Panciu dupa rezultatul remarcabil al echipei de robotica "CyberLIS76"

Prin intermediul unui comunicat de presa conducerea Liceului Teorectic "Ioan Slavici" Panciu face precizari dupa ce echipei de robotica "CyberLIS76" a unitatii de invatamant a castigat Regionala EST a concursului de robotica pentru elevii de liceu, "First Tech Challenge (FTC)", care a avut loc in perioada 17-19 ianuarie 2025 la Piatra Neamt, la categoria "Inspire Award".Cititi in continuare continutul integral al comunicatului de presa amintit.PREMIUL I - INSPIRE AWARD este cel mai important ... citește toată știrea