Ce spune opozitia politica din Vrancea despre felul in care au fost organizate pe 24 ianuarie manifestarile din Piata Unirii

Intr-o postare activata pe contul sau de facebook consilierul judetean USR, Vasile alexe isi exprima crtiticile in legatura cu modul in care au fost organizate pe 24 ianuarie 2023 manifestarile din Piata Unirii din Focsani.Exilati din Consiliul Judetean datorita masurilor de protectie asigurate ma-ciucilor si ciolacilor politichiei neaose, am decis sa sarbatorim ziua de 24 ianuarie alaturi de vranceni, in piata.Asa cum ne asteptam, criticile la adresa aliantei toxice erau prezente pe buzele ... citeste toata stirea