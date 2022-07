Cel mai mare concurs extrascolar din Romania, Boovie, are loc in weekend. Invitati de seama vin la Focsani

Festivalul are loc in perioada 15-17 iuluie si cuprinde mai multe evenimente, in care se imbina cartea, lectura, filmul, muzica, ateliere si intalniri cu personalitati din lumea teatrului, filmului si multimedia, workshopuri despre poezie si filosofie, arta actorului. Vineri, pe 15 iulie, in Piata Unirii are loc la festivitatea de deschidere a Festivalui-concurs de book-trailere-Boovie, care are anul acesta 1.300 de participanti.Din cele 426 de echipe aliniate la start, la inceputul lunii ... citeste toata stirea