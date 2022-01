Centru de evaluare si tratament al pacientilor confirmati SARS-CoV-2, functional din 25.01.2022, la Spitalul Judetean Focsani

Incepand de marti 25 ianaurie 2022,, la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta "Sfantul Pantelimon" Focsani, va fi functional un Centru de evaluare si tratament al pacientilor confirmati SARS-CoV-2, in conformitate cu ultimele reglementari privind Planul de masuri pentru organizarea spitalelor in contextul pandemiei de COVID-19In centrul de evaluare mentionat isi vor desfasura activitatea medici specialisti din cadrul Ambulatoriului Integrat al unitatii sanitare in programul orar 8.00 - 20.00 ... citeste toata stirea