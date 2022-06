Ciocnirea dintre traditie si modern in casatorie. Ce obiceiuri de nunta "se mai poarta" in zona Moldovei

Zona Moldova este cea care si-a conservat cel mai bine traditiile in ce priveste ritualul organizarii petrecerii de nunta. Asta nu inseamna ca noile obiceiuri matrimoniale nu au patruns si aici. Dupa doi ani de pandemie, timp in care petrecerile de toate felurile au fost interzise, dar cea mai afectata a fost industria de evenimente, vorbim aici de nunti, botezuri, din aceasta primavara, odata cu ridicarea tuturor interdictiilor, s-au reluat in forta distractiile.Vara aceasta a debutat cu ... citeste toata stirea