Incepand cu anul scolar 2023-2024, Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi"(CTGA) Focsani a obtinut titlul de "Scoala acreditata Erasmus+ in domeniul educatie scolara".Astfel, Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi"(CTGA) Focsani isi continua calatoria in lumea educatiei europene inceputa in anul 2016 cu proiectul Erasmus+ Dezvoltarea Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" prin strategii inovatoare de management si de predare 2016-1-RO01-KA101-023552 - 31.205 euro, urmata in anul 2020 de proiectul Accord - ... citeste toata stirea