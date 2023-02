Coliziune intre un microbuz si doua autoturisme la Mandresti. A fost solicitata interventia ambulantei

Conform primelor informatii transmise de IPJ Vrancea, un accident a avut loc in urma cu putin timp la Mandresti. In coliziune au fost implicate doua autoturisme si un microbuz in care nu se aflau pasageri. Interventia ambulantei a fost solicitata pentru un minor despre care politistii vranceni transmit ca este posibil sa fi suferit un atac de panica,IPJ Vrancea - 15 februarie, ora 12.58: Prin apel 112 a fost anuntata producerea unui eveniment rutier in Mandresti. Conform primelor date, ... citeste toata stirea