Comedie politica prin vii calamitate. Halici si Toma se bat in comunicate de presa pe tema sistemului de protectie antigrindina din Vrancea

O noua reprezentatie politica lipsita de simtul ridicolului are loc in Vrancea. Protagonistii - presedintele Consiliului Judetean Vrancea, liberalul Catalin Toma si prefectul judetului, social-democratul Nicusor Halici - se bat in comunicate de presa, dupa ce 300 de hectare de vita de vie au fost distruse joi, 30 iunie 2022, de grindina cazuta la Esifesti."Sistemul anti-grindina nu a fost activat din lipsa unor avize! Solicit ferm actorilor politici din Vrancea sa nu creeze un conflict ... citeste toata stirea