Comentariul profesorului si publicistului vrancean Costi Rogozanu, despre subiectele probei la Limba Romana a examenului de EN

Marti 14 iunie 2022, intr-un articol publicat in editia online a cotidianului Libertatea profesorul si publicistul vrancean Costi Rogozanu comenteaza subiectele probei scrise la limba si literatura romana a examenului de Evaluare NationalaProfesor de Romana, publicistul Costi Rogozanu a ajuns sa profeseze in invatamant, in judetul Vrancea, de unde este originar, din septembrie 2021, dintr-un experiment: a vrut sa vada cum este examenul de titularizare. L-a luat si si-a spus ca nu are nimic de ... citeste toata stirea