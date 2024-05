"Competente profesionale europene prin mobilitati VET", proiect implementat de Colegiul Tehnic "Valeriu D. Cotea" Focsani

Colegiul Tehnic "Valeriu D. Cotea" Focsani va prezinta proiectul: "Competente profesionale europene prin mobilitati VET"-2023-1-RO01-KA122-VET- 000144130"Competente profesionale europene prin mobilitati VET". este un proiect Erasmus+ care a oferit oportunitatea elevilor de la filiera tehnologica, ce studiaza in domeniile Servicii, Turism si alimentatie, Industrie alimentara, calificarile Tehnician in gastronomie, Tehnician in industria alimentara si Bucatar, sa participe la mobilitati in ... citește toată știrea