Compromis la varful PNL Vrancea: Senatorul Raluca Ioan propusa in functia de presedinte interimar

In urma unei intalniri tensionate, dar constructiva, desfasurata vineri 23 februarie 2024, primarii PNL Vrancea si membrii Biroului Politic Judetean au ajuns la un compromis important pentru viitoarea activitate a filialei in contextul acestui an electoral cu mai multe tipuri de scrutine. Concluzia discutiilor a fost propunerea senatoarei de Vrancea Raluca Ioan pentru functia de presedinte interimar al filialei judetene.Potrivit unor surse din cadrul partidului, decizia a fost luata dupa o ... citește toată știrea