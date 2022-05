Concursul National "Orthofrancais" se desfasoari maine, la Scoala Gimnaziala "Nicolae Iorga" din Focsani

Prin intermediul unui comunicat de presa Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea, ofera amanunte publice in legatura cu desfasurarea Concursului National Orthofrancais (gimnaziu si liceu) care are loc maine, marti, 3 mai 2022, la Scoala Gimnaziala "Nicolae Iorga" din Focsani.Concursul National Orthofrancais (gimnaziu si liceu), organizat de Asociatia InteligenT, in parteneriat cu Ministerul Educatiei si Editura Nomina, in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea, se va desfasura ... citeste toata stirea