Conditiile in care se pot efectua vizite in Spitalul Judetean Focsani

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" Focsani" a facut publice, pe Facebook, conditiile ce trebuie respectate pe durata desfasurarii vizitelor in unitatea sanitara.Vizitele in spital se pot efectua cu respectarea urmatoarelor conditii!-Vizitatorii vor purta OBLIGATORIU masca de protectie;-Vizita va fi limitata la maxim 10 minute, atat pentru pacientii deplasabili cat si pentru cei nedeplasabili.-Pacientii deplasabili vor fi vizitati in afara sectiei, in zonele de ... citeste toata stirea