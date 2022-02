Congresul care a pus bazele colonizarii statului Israel. De ce a fost ales Focsani pentru rezolvarea problemei evreiesti

Evenimentul, considerat istoric pentru deciziile luate, a starnit mari ecouri in strainatate, iar participantii de atunci sunt considerati "parintii fondatori" ai Statului Israel. Pe 30 si 31 decembrie 1881, la Focsani, a avut loc primul congres sionist al Uniunilor Sioniste din Romania, cu scopul recolonizarii teritoriilor din Tara Israel. La Focsani, era o importanta comunitate de evrei implicata in activitati precum croitorie, argintarie, ceasornicarie, dar in special activitatile de comert ... citeste toata stirea