Un consilier local PNL din comuna vranceana, Corbita si-a recapatat printr-o decizie judecatoreasca locul in miniparlamentul autohton.Consilierul local liberal ramasese fara loc dupa ce in Consiliul Local s-a votat incetarea mandatului acestuia pe motivul absentelor de la sedinte. Gigel Maxim a ramas fara mandat print hotararea adoptata pe 27 aprilie 2023 in Consiliul Local al Comunei Corbita. Acesta a intentat actiune in instant judecatoreasca, solicitand anularea hotararii ... citeste toata stirea