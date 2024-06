Consilierii judeteni din Vrancea pentru mandatul 2024-2028, au intrat in posesia certificatelor doveditoare a calitatii mentionate

Joi, 27 iunie 2024, consilierii judeteni din Consiliul Judetean Vrancea, alesi pentru mandatul 2024-2028, au primit certificatele doveditoare in cadrul unei ceremonii oficiale. Evenimentul a avut loc in sala de sedinte a Consiliului Judetean Vrancea, sub presedintia judecatoarei Mariana Gradinescu, presedintele Biroului Electoral Judetean Vrancea.In urma alegerilor desfasurate pe 9 iunie 2024, structura Consiliului Judetean Vrancea este urmatoarea: Partidul Social Democrat (PSD) si Partidul ... citește toată știrea