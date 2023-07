Intr-o conferinta de presa sustinuta marti 4 iulie 2023 consilierii judeteni, Mihaita Lepadatu si Vasile Alexe au anuntat ca au contestat in instanta deciziile de excludere din USR, care s-au materializat, in luna martie 2023, dupa ce nu au obtinut in partid anularea masurii. Actiunile initiate in justitie nici nu au inceput pana acum si este de asteptat ca procesele sa se intinda in timp pana la o solutie definitiva a instantei de judecata inclusiv pana la finalul mandatului alesilor locali ... citeste toata stirea