Contrabandistii de alcool care au vandut "la negru" 1,5 milioane de litri de "tarie" scapa basma curata

Judecatorii Tribunalului Vrancea au decis recent restituirea catre procuror a unuia dintre cele mai complexe dosare de evaziune fiscala si contrabanda care au scandalizat opinia publica in urma cu zece ani. Practic, prin aceasta decizie contrabandistii au cele mai mari sanse sa scape de inchisoare Dupa ani de cercetari si procese, unul dintre afaceristii de top din Vrancea, Liviu Jitea, dar si locotenentii sai scapa de acuzatiile grave in urma carora au primit in prima instanta pedepse intre ... citeste toata stirea