In weekend-urile din perioada 9 septembrie - 5 noiembrie 2023, peste 1000 de persoane din mediul rural vor beneficia de controale medicale gratuite in cadrul caravanei "Nu am facut destul", organizata de Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer (FABC). "Nu am facut destul" este o caravana de controale medicale gratuite in mediul rural, ajunsa la a X-a editie.Investigatiile au ca scop depistarea bolilor oncologice si includ: analize de sange si urina, ecografii mamare, consult urologic cu ... citeste toata stirea