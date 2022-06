Copil de 9 ani, ucis de o autoutilitara in timp ce mergea cu bicicleta pe un drum comunal spre satul Cerbu, comuna Jitia

Un copil de 9 ani a fost accidentat mortal de o autoutilitara in aceasta dimineata, in timp ce se deplasa cu bicicleta de pe un drum comunal spre DN 2 R in satul Cerbu, comuna Jitia. Cercetarile sunt continuate in cadrul unui dosar penal pentru ucidere din culpa.IPJ Vrancea - 27 iunie, ora 12.04: In jurul orei 10.40, politistii au intervenit la un accident rutier, soldat cu decesul unui minor. Din primele informatii, un minor in varsta de 9 ani, care se ... citeste toata stirea