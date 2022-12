In sedinta de guvern a fost adoptata modificarea Ordonantei de Urgenta 27/2022 care prevede remedierea situatiei din piata energiei electrice si gazelor naturale, in perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, pentru evitarea facturarii diferite a consumatorilor casnici, in urmatorul mod:Daca ai mai multe locuri de ... citeste toata stirea