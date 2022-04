Crestinii se pregatesc sa primeasca lumina Invierii - Invierea Domnului sau minunea trecerii de la moarte la viata

Cand spunem Sfintele Pasti ne vin in minte obieceiurile pascale, cele 12 Evanghelii, melosul inimitabil al Prohodului Domnului, vesmintele triste ale Bisericii din Saptamana Patimilor, ouale rosii care simbolizeaza sangele curs din coasta lui Hristos in Vinerea Mare, cozonacul cu forma sa dreptunghilara ce simbolizeaza trupul lui Iisus pus in mormant.Sa aveti sarbatori binecuvantate, dragi cititori ai Ziarului de Vrancea, si sa nu uitati ca Pastile au in centru iubirea, iertarea si slujirea ... citeste toata stirea