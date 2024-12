Cronica lucrarii tanarului cercetator dr. Florin-Daniel Mihai, muzeograf la Muzeul Vrancei, realizata de profesorul, Catalin Mocanu

Pledoarie pentru studiul miscarii muncitoresti din Romania.Cartea tanarului cercetator dr. Florin-Daniel Mihai, muzeograf la Muzeul Vrancei, intitulata Miscarea muncitoreasca din portul Galati (de la mijlocul secolului al XIX-lea si pana in 1945), aparuta in 2024 la Editura Editgraph din Buzau, este o teza de doctorat pe care autorul a sustinut-o in anul 2020 la Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati. Cu o bogata documentare istoriografica si arhivistica, lucrarea captiveaza chiar si ... citește toată știrea