Cronica unui volum de poezii al unei poete din Odobesti

" Rugul aprins sau fericirea de a-ti vedea visul implinit"-Poezii de Genoveva Simona MateevUn volum de poezii cu titlu neobisnuit a trecut aproape neobservat.Scriitorul Ionel Marin scria o prefata de serviciu, volumul fiind publicat de Editura Bogdania in 2019.Peste putin timp a venit Pandemia si volumul a intrat in conul de umbra al indiferentei.Cititorul acestei cronici se poate intreba ce m-a manat in lupta ca dupa doi ani si mai bine sa reflectez asupra acestui demers liric. Ei bine, ... citeste toata stirea