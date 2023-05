Doi poeti ieseni ne propun un volum de poezii in doua registre lirice in ritmuri de "Fandango"- Toni Hulubei-Macovei si Vasile Sicu Macovei.Trebuie sa recunoastem ca o astfel de aparitie editoriala nu este un lucru obisnuit nici macar la Editura Pim din Iasi.Volumul de poezii " Fandango " ne propune doi autori cu viziuni lirice diferite, in ciuda faptului ca vietuiesc de ani buni sub acelasi acoperis. Formatia intelectuala este insa diferita. Toni Macovei este absolventa de Filologie, iar ... citeste toata stirea