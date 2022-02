Crucea Rosie Romana lanseaza un apel de strangere de fonduri pentru cetatenii ucraineni care fug din calea razboiului

"Umanitatea nu are granite"Crucea Rosie Romana lanseaza un apel de strangere de fonduri pentru cetatenii ucraineni care fug din calea razboiuluiDonatii online pe www.crucearosie.roCrucea Rosie Romana isi exprima profunda ingrijorare cu privire la deteriorarea rapida a situatiei din Ucraina ce are consecinte devastatoare asupra populatiei civile. Sute de mii de oameni care locuiesc aproape de zona de contact se confrunta in mod regulat cu lipsa accesului la alimente, apa si electricitate. ... citeste toata stirea