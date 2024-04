Cum a ajuns primarul orasului Marasesti, Valerica-Dorel Chitic sa aiba 3 ani interdictie de a exercita functia?

Asa cum Ziarul de Vrancea a informat Valerica-Dorel Chitic, primarul in functie al orasului Marasesti are, incepand de la terminarea acestui mandat, adica din octombrie 2024, cand a depus juramantul, dupa scrutinul din septembrie 2020, timp de 3 ani, interzis la ocuparea functiei! Precizarea apare scrisa negru pe alb publicata pe portalul Agentiei Nationale de Integritate (ANI).Concret, primarul in functie al orasului Marasesti, controversatul Valerica-Dorel Chitic are conform precizarilor ... citește toată știrea