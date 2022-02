Cum se degradeaza o investitie scolara urgenta. Abandonata de doua ori in 14 ani FOTO

Sala multifunctionala a Colegiului Tehnic Auto "Traian Vuia" din Focsani are toate sansele sa ramana mult timp la stadiul de santier, dupa ce doi vecini au reclamat in instanta ca imobilul care ar avea o inaltime prea mare le umbreste permanent curtile In urma cu 14 ani, statul roman, prin guvernul de la acea vreme, a demarat construirea unei cladiri multifunctionale, cu sala de sport si ateliere pentru instruirea practica a elevilor de la Colegiului Tehnic Auto "Traian Vuia" din Focsani. ... citeste toata stirea