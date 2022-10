Curiosul drept la replica solicitat ZdV de catre presedintele interimar al PSD Vrancea, prefectul judetului Nicusor Halici

Dupa aparitia in Ziarul de Vrancea a articolului Prefectul Halici, presedinte interimar al PSD Vrancea, surprins facand politica la Tanasoaia alaturi de fostul primar condamnat penal am primit pe adresa de e-mail a cotidianului nostru ziaruldevrancea@yahoo.com un drept la replica asumat de presedintele interimar al PSD Vrancea, prefectul in functie al judetului Nicusor Halici.Publicam in continuare dreptul la replica solicitat dupa care in precizarile Ziarului de Vrancea referitoare la dreptul ... citeste toata stirea