Cursuri pentru gestionarea cazurilor de violenta si agresiune sexuala asupra copiilor

In perioada 6-7 februarie, un numar de 50 de specialisti din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea au participat la programul de formare "Prevenirea si gestionarea cazurilor de violenta si agresiune sexuala asupra copiilor" organizat in proiectul JUSTinact, sustinut de profesionisti de referinta in domeniul asistentei sociale, precum: Emeritus Profesor Maria ROTH, PhD, lector univ. Eva LASZLO, expert in legislatie dl. Cristi DANILEEs, formator Andreea ... citeste toata stirea