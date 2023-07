Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 a avut loc in in zona seismica Vrancea vineri, 7 iulie, la ora 15:23:14. Seismul, care a fost simitit si la Bucuresti, s-a produs la adancimea de 135.2 km. Ultimul cutremur cu magnitudine de peste 4 grade s-a produs in judetul nostru pe 20 iunie (magnitudine de 4,2).INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU FIZICA ... citeste toata stirea