Cutremur cu magnitudinea 5,4 in zona Vrancea inregistrat astazi la ora 17:40

"Cutremur puternic in Romania, luni dupa-amiaza. Seismul cu magnitudinea de 5,4 a fost resimtit si in Bucuresti.Cutremurul, a fost inregistrat in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, a fost inregistrat la ora 17:40. Dupa ce a fost anuntata drept 5,5, magnitudinea a fost redusa de INFP la 5,2 pentru ca, ulterior, sa fie ridicata la 5,4.", precizeaza intr-un articol stirileprotv.ro"In ziua de 16.09.2024, 17:40:21 (ora Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau, un cutremur ... citește toată știrea