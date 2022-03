"De astazi, parcursul meu profesional atinge o alta etapa" - mesajul dr. Valeriu Gheorghita

Cu sentimentul datoriei implinite, pasesc cu incredere pe acest nou drum si va asigur ca voi purta mereu in suflet juramantul rostit sub drapel, mereu in slujba semenilor, mereu in slujba celor aflati in suferinta! Ii urez succes dlui secretar de stat Dr. Andrei Baciu in perioada urmatoare si-l asigur de tot sprijinul meu profesional!"Am fost deosebit de onorat de responsabilitatea si increderea acordate odata cu desemnarea mea in calitatea de presedinte al Comitetului National de Coordonare ... citeste toata stirea