De ce tace ISJ Vrancea, pe subiectul cazurilor de violenta intre elevii din Focsani, doua intr-o saptamana?

Conform informatiilor publicate ieri in presa locala, marti, 15 februarie 2022 s-a produs un nou caz de violenta intr-o scoala din Focsani. Doi elevi ai Scolii Gimnaziale nr 8 l-au batut, in toaleta, pe un al treilea. Reamintim ca saptamana trecuta, I.P.J. Vrancea facea precizari publice in legatura cu niste imagini care surprindeau o alta agresiune intre elevele unor unitati de invatamant din municipiul Focsani, fapta care s-ar fi savarsit in cursul zilei de 9 februarie a.c., in jurul orei 13: ... citeste toata stirea