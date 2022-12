Prin intermediul unei postari activata pe contul sau de facebook, deputatul Forta Dreptei de Vrancea, Ion Stefan face publice amendamentele depuse la Legea Bugetului de stat pentru anul 2023."Am propus o serie de amendamente la Legea Bugetului de stat pentru anul 2023, amendamente cu impact asupra vietii romanilor si a vrancenilor, in special, pe care ii reprezint in Parlament. Alaturi de colegii parlamentari din Forta Dreptei, am elaborat mai multe propuneri pe care le voi sustine la comisiile ... citeste toata stirea