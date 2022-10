Deputatul Ion STEFAN a votat pentru demiterea ministrului BODE!

* "Am votat astazi motiunea simpla impotriva ministrului de Interne, Lucian Bode. Cand nu se preocupa de interesele de partid, domnul Bode se ingrijeste de interesele infractorilor, ale clientilor politici si ale prietenilor sefului sau direct, Klaus Iohannis", afirma deputatul Ion STEFAN *"55 de parlamentari ai Partidului Forta Dreptei si USR am depus motiunea simpla impotriva ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, care a fost votata astazi in plen. Am atras atentia, prin textul ... citeste toata stirea