Despagubiri mari pentru victimele unui accident provocat de un sofer de masina cu volanul pe dreapta

In accident, pasagera taximetristului si-a pierdut viata, dar familia ei s-a constituit parte civila in dosar si a cerut daune. In data de 7 iulie 2020, pe DN 11 A, in afara municipiului Adjud, a avut loc un grav accident de circulatie soldat cu moartea unei femei, pasagera intr-un taxi.Potrivit politiei, taxiul a fost lovit in plin de un autoturism cu volan pe dreapta, soferul vinovat de accident fiind invinuit ca nu a adaptat viteza de mers la carosabilul acoperit cu apa (dupa o ploaie ... citeste toata stirea