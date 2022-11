Despartirea de Marian Oprisan: Radiografia PSD Vrancea dupa alegerea lui Nicusor Halici la conducere

PSD Vrancea si-a ales noua conducere, la finalul saptamanii trecute, in prezenta principalilor lideri de la nivel central, in frunte cu presedintele Marcel Ciolacu, prim-vicepresedintele Mihai Tudose si secretarul general Paul Stanescu. In unanimitate de voturi, la conducerea organizatiei a fost desemnat un triumvirat format din Nicusor Halici, presedinte si Angel Tilvar, respectiv Cristi Misaila prim-vicepresedinti. Mai mult, in structura de conducere au fost alesi 17 vicepresedinti, din ... citeste toata stirea