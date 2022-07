Detalii despre legea care inaspreste pedepsele pentru infractiunile sexuale asupra copiilor

Proiectul are ca obiect modificarea si completarea Codului penal, precum si a Codului de procedura penala, in ceea ce priveste protejarea libertatii si integritatii sexuale a minorilor. Senatorul de Vrancea Raluca Ioan a initiat legea care a fost aprobata de parlament, privind inasprirea pedepselor pentru infractiunile sexuale asupra minorilor.Medic de profesie, Raluca Ioan spune ca niciun copil cu varsta sub 15 ani nu trebuie prezumat vreodata de politisti, procurori sau judecatori ca si-a ... citeste toata stirea