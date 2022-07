Detaliul care iti permite sa plantezi tuia langa limita de proprietate, chiar daca vecinul nu e de acord

Un roman si-a dat in judecata vecinii care au plantat, pe proprietatea lor, mai multi arbori tuia. In proces, barbatul s-a plans ca arborii sunt plantati la o distanta prea mica de gardul dintre proprietati si ii afecteaza pomii fructiferi. Printr-un proces deschis la Judecatoria Adjud (judetul Vrancea), un barbat le-a cerut judecatorilor sa ii oblige pe vecinii sai sa isi mute cei 16 arbori tuia, plantati prea aproape de gardul dintre proprietati. Concret, reclamantul a aratat ca, in aprilie ... citeste toata stirea